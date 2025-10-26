Shubman Gill on Harshit: ଗିଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, “ଟିମରୁ ବାହାରିବେନି ହର୍ଷିତ ରାଣା”; କିନ୍ତୁ ରଖିଲେ ସର୍ତ୍ତ, ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

ଟିମରୁ ବାହାରିବେନି ହର୍ଷିତ ରାଣା । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ହର୍ଷିତ ରାଣା ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ 20 ରୁ 25 ରନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତ ଖୋଜୁଛି ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଶନିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାହାର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାମିଲ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଫ୍ଲପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଯଦି ରାଣା ୨୦-୨୫ ରନ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୮ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ – ଶୁଭମନ ଗିଲ୍

ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପାଇଁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୨୦-୨୫ ରନ୍ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏହା କରିପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ୧୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏପରି ୱିକେଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବୋଲରମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।”

