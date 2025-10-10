(VIDEO)112 ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ ! ପ୍ରଥମଥର ଶୁଭମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ହେଲା ଏପରି, ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ

112 ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ ! ଖୋଲିଲା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ...ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟସରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଦେଖଲ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଲଗାତାର ଛଅ ଥର ଟସ୍ ହାରିଛନ୍ତି

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୨୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ଟସ୍ ଜିତିପାରିନଥିଲା। ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚଟି ଟସ୍ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଦଳ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଶେଷ କରିବା ପରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ହାରିଥିଲେ।

ଗମ୍ଭୀର, ବୁମରାହ ଏବଂ ଜାଡେଜା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ

ବାରମ୍ବାର ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମରେ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥୁଲା, କି ଗିଲ ସବୁବେଳେ ଟସ ହାରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳ ହସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଟସ୍ ପରେ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେ କିଛି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୧୧୨ ଦିନ ପରେ ଟସ୍ ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।

