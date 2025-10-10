IND vs WI: ପଡ଼ିଆରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଖେଳାଳିରୁ ଡାକ୍ତର ବନିଗଲେ ଜୟସୱାଲ!
ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଗିଲଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଘାତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିସାରିଥିବା ଜୟସ୍ୱାଲ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ଜୟସ୍ୱାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏକ ଗୁରୁତର ଧକ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦିନର ତିନୋଟି ସେସନ୍ରେ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା।
ସେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦଳକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁହେଁ ଇନିଂସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ।
ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ଆଘାତ: ଦିନର ଶେଷ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଫିଲିପ୍ ୮୫ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ତାଙ୍କ ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲକୁ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଏବଂ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ରନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଗିଲ୍ ଅନ୍ୟ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କିପର ଟାଭିନ୍ ଇମଲାଚ୍ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗିଲ୍ ସିଧା ଇମଲାଚ୍ ଙ୍କ ଛାତିରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଲଟି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳର ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ ଡାକ୍ତର: ଯେତେବେଳେ ଇମଲାଚ୍ ଭୂମିରେ ଶୋଇ ତାଙ୍କ ଛାତି ଘଷିଥିଲେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସିଗଲେ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଫିଜିଓ ଗିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗିଲ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଘାତ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କେବଳ ମଜା ପାଇଁ, ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ସେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଏହା କି ଏବେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।