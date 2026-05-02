ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିରଳ ଗୋଚର; ସୁନା ଚାମଚରେ ଖାଇବେ ୪ ରାଶିର ଲୋକ; ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଡବଲ!
ଆସନ୍ତା ମଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କ ମିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦ୍ରାରେ ଶୁକ୍ର ଗୋଚରକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଭୋଗ, ଆକର୍ଷଣ ଓ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରିଣାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ସେହିଭଳି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ରାହୁ ଜୀବନରେ ଅନପେକ୍ଷିତ ଘଟଣା ଓ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରକ ଅଟନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଧନ ଓ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ ଅନେକ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ, ଆକର୍ଷଣ ଓ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ।
ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ୍ ୪ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପନ ହେବା ସହ ଅଟକି ରହିଥିବା ହୃଦ୍ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚାଲିର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କେଉଁକେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଏହି ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାଛଡା ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁଦୃଢ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ କାରବାର ଆପଣହ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଆଣିଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ।
ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ । କରିଥିବା ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେବା ସହ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । କଳା, ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷଭାବେ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଏହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଣ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବା ସହ ଦୁର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ।
ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ।
ଏହି ସମୟ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭ ଆଣିବ ।
ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହା ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ । ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ।