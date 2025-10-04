Shukra Ketu Yuti: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ; ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ସରିଲା ଟେନସନ, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଗଦା!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି।

ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସୋମବାର, ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହି ସମୟରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ଏବଂ ମହାୟୁତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବିଲୀନ ହେବ।

ପ୍ରକୃତରେ, ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ, ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଗମନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୨୯ ମଇରେ, କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ୨୦୨୫ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ୯ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବିଲୀନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ​​ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଦାତା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ କେତୁ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଲ ହେବ।

ତୁଳା ରାଶି:ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ର-କେତୁ ସଂଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିବା ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କିଛି ସମୟ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ; ବରଂ, ସେମାନେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ଧନୁ ରାଶି :ଶୁକ୍ର-କେତୁ ସଂଯୋଗର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶ କର୍ମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ ।

ମୀନ ରାଶି: ତୁଳା ଏବଂ ଧନୁ ବ୍ୟତୀତ, ଶୁକ୍ର-କେତୁ ସଂଯୋଗର ବିଲୟ ମୀନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବେ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ଦୀପାବଳି ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିପାରେ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

