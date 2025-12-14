ଶୁକ୍ର-ଶନିଙ୍କ ଯୋଗ ୩ରାଶି ପାଇଁ ମହାନ ସୁଯୋଗ! ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଡବଲ ଫାଇଦା, ହାତରେ ଲାଗିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶୁକ୍ର-ଶନି ଯୋଗର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି କାରଣ ଏହା ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବର ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ମିଶ୍ରଣ, ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ମିଶ୍ରଣ ଧନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣେ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଖ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦୃଢ଼ ହୁଏ।
ପାଞ୍ଜୀ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୬:୪୧ ସମୟରେ, ଶୁକ୍ର ଓ ଶନି ୧୦୦° କୋଣୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ‘ଶତଙ୍କ ଯୋଗ’ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାତ୍ର ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ୨୪ ମିନିଟ୍ ୫୧ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ।
ଏହା ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଶୁକ୍ର-ଶନି ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଶୁକ୍ର-ଶନି ଶତଙ୍କ ଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମିଥୁନ ରାଶି:ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହଜରେ ନିଆଯିବ। ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଶୁକ୍ର-ଶନି ଶତଙ୍କ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ନିବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପୁରୁଣା ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ଧନୁ ରାଶିର ଜାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୁକ୍ର-ଶନି ଶତଙ୍କ ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଏବଂ ଅଧିକ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଧନୁ ରାଶି:ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିବ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)