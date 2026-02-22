Shukra Shani Yuti: ଏହି ୩ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ପାଇବେ; ହେଲେ ବିପଦରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ଆଉ କିଛି ରାଶି; ସତର୍କ ନରହିଲେ …

Shukra Shani Yuti: ଏହି ୩ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ପାଇବେ; ହେଲେ ବିପଦରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ଆଉ କିଛି ରାଶି; ସତର୍କ ନରହିଲେ …
Holi 2026 Rashifal: ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ରେ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ କରାଯିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ରେ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ କରାଯିବ। ହୋଲିକା ଦନ ଦିନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି। ଏହାର ପରଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଖେଳାଯିବ। ହୋଲି ପର୍ବରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ହୋଲି ଦିନ, ଶୁକ୍ର ନିଜ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ୟୁତି ଯୋଗ। ଏହି ସଂଯୋଗରୁ ଅନେକ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ପ୍ରଗତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ…
ମେଷ ରାଶି- ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୋଲି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।
ସିଂହ ରାଶି- ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ହୋଲିରେ ଭାଗ୍ୟର ସହାୟ ହେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ ନିବେଶ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି- ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ହୋଲି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବୃଷ, କର୍କଟ, ମକରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଜଗିରଖି ଚଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ।