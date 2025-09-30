SI ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି; ପୁଣି ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା, ସୂଚନା ଦେଲେ OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବାରମ୍ବାର ବାତିଲ ହେଉଛି SI ପରୀକ୍ଷା । ଜାଲିଆତି ଧରାପଡିବା ପରେ ପୁଣି SI ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା । ବାତିଲ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା OPRB ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୫ ଓ ୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା SI ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ । ତେବେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ସନ୍ଦେହ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଧରାପଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ସମୟ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହାପରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ସାନି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି OPRB ।