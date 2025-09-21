IND vs PAK Asia Cup 2025: ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ବାତିଲ ହେଲେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ନିୟମ …

Asia Cup 2025: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର- ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ରାତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଖେଳାଯିବ, ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ରେ ହେବ। ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ, ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିବ।

ପାଗ କିପରି ରହିବ? ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇରେ ପାଗ ସଫା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ହାଲୁକା ପବନ ବହିବ। ଏକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ, ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ତେଣୁ, ପାଗ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୪୦ ଓଭରର ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତଥାପି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ହାରିଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁପର ୪ ଦୌଡ଼କୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଭାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ସିଂ, ଜଙ୍କପ୍ରୀତ ସିଂହ ହର୍ଷିତ ରାଣା |

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ: ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ଫହୀମ୍ ଆଶ୍ରଫ୍‌, ଫଖର ଜମାନ, ହରିସ ରୌଫ୍ , ହାସନ ଅଲି, ହାସନ ନୱାଜ, ହୁସେନ ତଲାଟ, ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ହରିସ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଜ୍ର, ସାହିବଜାଡା ଫରହାନ, ସେମ୍ ଅୟୁବ, ସଲମାନ ମିରଜା

 

