(Video) ନୂଆ Haval Car ଭିତରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଅଭିଷେକ ଆଉ ଗିଲ ; ଗାଡ଼ି ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ ,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନବମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ତିଲକ ବର୍ମା ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ , ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯିଏ ସାତ ଇନିଂସରେ ୩୧୪ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଚମକଦାର ନୂଆ Haval H9 SUV ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ କାରରେ ପ୍ରବେଶ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ଲଗଜରୀ କାର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଅଭିଷେକ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର ଶୁଭମନ ଗିଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ହସ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
କାର ଉପସ୍ଥାପନାର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତିଲକ ବର୍ମା ଖେଳରେ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରିଥିଲେ, ତିଲକଙ୍କ ମଜାଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଭାଇରଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ କାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥିବା Haval H9 SUV ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଚୀନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ GWM (ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ମୋଟର୍ସ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି କାରଟି ଏହାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
-ଏହା ଏକ ଆରାମଦାୟକ 7-ସିଟ୍ SUV।
-ଏଥିରେ ୧୦ଟି ସ୍ପିକର ସହିତ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି।
-୧୪.୬ ଇଞ୍ଚ ବଡ଼ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
-ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।
-ସାଉଦି ଆରବର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ଏହି କାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 33.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।