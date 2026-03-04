ପାଇଲ୍ସ ଘା’ ପାଇଁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଛୁଟି, ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଘଟିଲା ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସିକ୍ ଲିଭ୍ ମାଗିବାରୁ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ଜଣେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରେଳ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଅର୍ଶ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ନମିଳିବାରୁ ହତାଶ ହୋଇ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ରାଜେଶ ମୀନା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଘଟଣାଟି ଏତେ ମର୍ମାହତ ଥିଲା ଯେ ଏକ ଭିଡିଓ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏହାକୁ ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜେଶ ମୀନାଙ୍କ ୨୨ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅର୍ଶ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ୨୨ ଫେବୃଆରୀରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନହେବାରୁ ସେ ରେଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟକୁ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ୟୁନିଅନ ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ରେଷ୍ଟ୍ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ମେମୋ ପାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।
ମୀନା ପ୍ରଥମେ କ୍ରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏବଂ ତା’ପରେ ଚିଫ୍ କ୍ରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର (CCC) ରତନ କୁମାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକୋ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (AILRSA) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମୀନା ଡାକ୍ତରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍, ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ମନା କରାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କର ଘା’ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଜଣେ ୟୁନିଅନ୍ ନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
AILRSAର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ଜେମ୍ସ ଏହାକୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଏତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ରେଳ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ବେଦନହୀନତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।”
“ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ କ୍ଷତ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅମାନବୀୟ। ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ।”
ଏହି ଘଟଣା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ୟୁନିଅନ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଛୁଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଠୋରତା ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।