ରାଜନୀତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସନ୍ୟାସ ନେଲେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା, କହିଲେ- ‘ଆଜିର ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ’
ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୨୮ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୨୦୨୮ ମସିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଏବଂ ଜନସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା ଆସିଛି।
ଶନିବାର ମାଣ୍ଡ୍ୟାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଥିଲେ ଯେ, ବରୁଣା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୮ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବରୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ନୈତିକ ସହଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳି ନାହିଁ।
ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୟସ ୭୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ୮୧ରୁ ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଗଭଳି ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ସହ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನರ ಕಷ್ಟ, ಸುಖಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ… pic.twitter.com/v0S4tCQ30o
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 26, 2026
ସେ କହିଛନ୍ତି, “୨୦୨୮ ମସିହାରେ ମୋର ବୟସ ୮୨ ବର୍ଷ ହେବ। ଏହା ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ହେବ। ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଲୁକ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଉଭୟ ପରାଜୟ ଓ ବିଜୟ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି, ସେଥିରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ବିବେକ ବିରୋଧରେ କାମ କରିନାହିଁ।”
ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କମିଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୋତେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜନସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିବ।”
ସିଦ୍ଧରମୈୟା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବେ ସେ ମେ’ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ।
୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ପରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଓ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏଭଳି ଫର୍ମୁଲା ଥିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ସିଦ୍ଧରମୈୟା ୨୦୨୮ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ ଦଳକୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି।