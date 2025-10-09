Period Leave; ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ୧୨ ଦିନ ମିଳିବ ପିରିୟଡ୍ ଛୁଟି

By Rojalin Mishra
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ମାସିକ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି।

ଗୁରୁବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.କେ. ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛୁଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ (ଏମ୍ଏନ୍ସି), ଆଇଟି ଏବଂ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ, ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଲାଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଘରୋଇ କାମ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସମେତ ଅନେକ କାମରେ ହାତ ମିଳାଇଥାନ୍ତି। ଋତୁସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ତେଣୁ, ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ଛଅ ଦିନ ଛୁଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସରକାର ବାର୍ଷିକ 12 ଦିନ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

1992 ମସିହାରେ ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିହାର ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇ ଦିନ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କଟକଣା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି
୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ସାର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର।

୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ।

ଜଳଛାୟା ବିକାଶ ୟୁନିଟ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା। ୧୫ଟି ତାଲୁକାରେ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୧୫ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।

୨୯.୦୯.୨୦୨୫ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶର ପଶ୍ଚାତ୍କାଳୀନ ଅନୁମୋଦନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ୩ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉତ୍ତର ତାଲୁକର ମାଚୋହଲ୍ଲି ଗ୍ରାମର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ୮୧ ରେ ମୋଟ ୭୮ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ୦୬.୦୧.୧୯୬୪୦ ରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହାର ଜବାବରେ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ୧୮.୧୨.୨୦୧୭ ତାରିଖର ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଉକ୍ତ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା। ଏହି ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୫ମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ICJS-2.0 (ଆନ୍ତଃ-ପରିଚାଳିତ ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2.0) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଏବଂ ତାଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ₹୪୦୫.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ୧୧ଟି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

 

