CM ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏବେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ ନା ଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀ; ଖୋଲି କହିଦେଲେ ସିଦ୍ଦରମୈୟା!

ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକଭବନରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ “ପାୱାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ” ବୈଠକ ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥଇଲା।

ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଇସ୍ତଫା ପରେ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ଯୋଜନା କ’ଣ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ ହେବ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସିଦ୍ଦରମୈୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ (ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ) ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।

ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ ଜନତା ଆମର ଈଶ୍ୱର। ସେ ଦୁଇଥର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଥର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଜନତା ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ।

ଡିକେ ଶିବକୁମାର ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ସୂତ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଏବେ ୧୦୦% ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଫର୍ମୁଲାରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସିଦ୍ଦରମୈୟା ସମ୍ମାନର ସହିତ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୂତନ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ।

