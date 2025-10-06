ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ୍ କରିଦେଉଛି ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା, ନିରାପଦ ଚକ୍କରରେ ରୋଗୀଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମହିଳା

ମହିଳାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। କେତେକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଯୌନ ଇଚ୍ଛାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିବାହକୁ ନଷ୍ଟ କରେ।
ଏବେ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି: ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥୂଳତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ମହିଳା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି କି ନାହିଁ?
ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି?
ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ହେଉଛି ମିଳିତ ହରମୋନଲ ଗର୍ଭନିରୋଧକ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିନ ଉଭୟ ଥାଏ।
ଏଥିରେ ବଟିକା, ପ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥୂଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆମେରିକାର ଓହିଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାରିଆ ଗାଲୋ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୁଲ ଧାରଣା।
ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାରାହାରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଔଷଧ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ଔଷଧ ଯାହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ କୁହେ?
ଆମେରିକାର କୋକ୍ରେନ ଡାଟାବେସ୍ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, 49ଟି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସଂକଳନ କରିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ଯେ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ପ୍ରଜନନ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଗବେଷଣା ଏହି ମିଥ୍ୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥୂଳତା ଆକାରରେ ନୁହେଁ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2009 ମସିହାରେ, ଟେକ୍ସାସ ଏ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟିଭେନ୍ ରିଚମ୍ୟାନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିପଦ ନେବା ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ ବିନା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ।