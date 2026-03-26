କିଏ ଏହି ରୁକୁଣା, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏହି ରଥ ଅଣଲେଉଟା, ଜାଣନ୍ତୁ ପାପ ବିନାଶ କାରୀ ଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ
Rukuna Ratha: ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୂରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର ୫ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁକୁଣା ରଥ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ଜଳ ନିଲାମ ହୋଇଛି। ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ଆଜି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି ପାଳିତ ହୁଏ ଏକାମ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ?
ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷକ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ ବିଶାଳ ରଥରେ ବସି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି।
ଢୋଲ ଏବଂ ତାଳ, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତର ସୁମଧୁର ଧାରା ଏବଂ “ହରି ବୋଲ” ଏବଂ “ହୁଳହୁଳି” ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଗଭୀର ଭକ୍ତିର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କେବଳ ଏକ ଝଲକ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ଏହାକୁ ‘ପାପା ବିନାଶୀ ଯାତ୍ରା’ (ପାପ-ନାଶକାରୀ ଯାତ୍ରା) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ (‘ଶକ୍ତି’ଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି) ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ ଥାଆନ୍ତି। ପାଟୁଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ବିଶାଳ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମାର୍ଗରେ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଇତିହାସ
ରାମାୟଣ ସହ ଜଡ଼ିତ
ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ‘ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ’ରେ ମିଳିପାରିବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପରେ, ଭଗବାନ ରାମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ‘ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା’ (ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା) ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ରାମ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାରୋଟି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ: ରାମେଶ୍ୱର, ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଭାରତେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ସେହି ସମୟରୁ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ତ୍ରିପୁରାସୁର ବଧ କାହାଣୀ
ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ଶିବ ‘ରୁକୁଣା’ ନାମକ ରଥରେ ଚଢ଼ି ତ୍ରିପୁରାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସେହି ବିଜୟକୁ ମନେ ପକାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଦେବୀ ଶକ୍ତି (ରୁକ୍ମିଣୀ) ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପାରରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି।
ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ:
- ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ରଥ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି।
- ରଥର ସାରଥି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
- ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି।
- ରଥଟି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଟକିଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ।
- ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ରଥରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି।
- ଏହି ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ବିଶ୍ୱାସ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟତାର ନିକଟତର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।