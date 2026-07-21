ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ସିକ୍କିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ : ୭ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା

ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ସିକ୍କିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ : ୭ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା
ସିକ୍କିମର ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ପ୍ରବେଶପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟୂନ ସାତଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିକ୍କିମର ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ପ୍ରବେଶପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟୂନ ସାତଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାର ସମରଡୁଙ୍ଗ, ଝୋଲୁଙ୍ଗେ ସ୍ଥିତ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କର୍ତ୍ତୃକରମୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଚାଳୁ ରଖିଛନ୍ତି। ନାମଚି ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସଂପର୍କ ବିଭାଗ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, “ସର୍ବଶେଷ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାତଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।” ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତକମାନଙ୍କର ଶବକୁ ସିଂତାମ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକର ଏସ୍.ଟି.ଏନ୍.ଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଏଏନ୍ଆଇ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପା ତାମଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍ ଦଳ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ କେତେଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ।”
ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (ଏସ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍), ସିକ୍କିମ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି।
ସିକ୍କିମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି.ଏମ୍.ଏ) ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାମତ୍ରେ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।