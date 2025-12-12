ଇତିହାସ ରଚିଲା ରୁପା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ମୂଲ୍ୟ! ସୁନା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
୨ ଲକ୍ଷ ପାର୍ କଲା ରୁପା ମୂଲ୍ୟ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୁପା ୨ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ୧୨୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, MCX ରୁପା, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨୦,୧୩୮୮ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ MCX ରେ ରୁପା:
ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୨୫ ରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରୁପା MCX ରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୧୯,୬୯୫୮ ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ, ରୁପା ୧୯,୮୯୪୨ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। MCX ରେ ରୁପା ୨୦,୦୬୯୯ ରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବ ଦିନର ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କାରବାର ଦିନ ସମୟରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ୨୦,୧୩୮୮ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି।
ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ରୁପା:
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ରୁପା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା MCX ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୧,୩୨,୨୭୫ ରେ ଖୋଲିଥିଲା।
ବାଣିଜ୍ୟ ଦିନ ସମୟରେ, ସୁନା ୧,୩୪,୯୬୬ ଟଙ୍କାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।