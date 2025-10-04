ରୁପା ଦେଖାଇଲାଣି ନାଲି ଆଖି, ସୁନା ସହ ତାଳଦେଇ ବଢ଼ିଚାଲିଛି Silver ମୂଲ୍ୟ

ରୁପା ଦେଖାଇଲାଣି ନାଲି ଆଖି, ସୁନା ସହ ତାଳଦେଇ ବଢ଼ିଚାଲିଛି Silver ମୂଲ୍ୟ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୧,୨୬,୦୦୦ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୨୪,୫୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୫୦,୫୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୧୯.୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସୁନାରେ ୧୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରୂପା
ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୧,୫୦,୦୦୦ ରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୧,୫୦,୫୦୦ ର ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଥିଲା। ବିପରୀତରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ₹୧୪,୩୩୦ କିମ୍ବା ୧୩.୫୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧,୦୫,୬୭୦ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧,୨୦,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପା ଏକ ଭଲ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହାର ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ମୋଟ ଚାହିଦାର ୬୦-୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର।
ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି?
ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପା ଏକ ଭଲ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହାର ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଅଛି, ଯାହା ସୁନା ତୁଳନାରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭେଣ୍ଟୁରାର କମୋଡିଟି ଡେସ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସିଆରଏମ ଏନ.ଏସ. ରାମାସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, “ବଜାରରେ ଲଗାତାର ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ରୂପାର ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। କେବଳ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୩୨ ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସ ରୂପାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନରେ ଚାହିଦାରେ ଅଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଚାପରେ ରହିଛି। ମୋତିଲାଲ ଓସୱାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କହିଛି ଯେ ସୌର କ୍ଷମତା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ 5G ରୋଲଆଉଟର ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ସ୍ପଟ୍ ସିଲଭର ପ୍ରାୟ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $47.75 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ହୋଇଛି।