ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଖସିଲା ରୂପା, ୩ ମାସରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଶସ୍ତା, ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ଏଇଟା ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ

By Jyotirmayee Das

Silver Crash: ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ, ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୪.୩୯ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨.୪୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଛି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ୨୦୨୫ରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଗତି ଆହୁରି ୭୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି।

ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା?

ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ, ସରକାର ଗଢିବେ ମମତା ନା…

କ’ଣ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ବି ମିଳେ…

ଇରାନ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ: ଇରାନ ସଙ୍କଟରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ “ରିସ୍କ-ଅଫ୍” ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏକ ନିରାପଦ ନିବେଶ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରୂପା ବିକ୍ରୟ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ନିବେଶକମାନେ ମାର୍ଜିନ୍ କଲ୍ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ପୁନଃସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଆଣିଥିଲା।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମଜବୁତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ରୂପା କ୍ରୟ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଧାତୁର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର: ସୁଧ ହାରକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଏହା “ଅଣ-ଉପଜର୍ଣ” ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେପରିକି ରୂପା ଠାରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଦୂର କରି ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ଆଡକୁ ନେଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ, ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ?

ସାମଗ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ହ୍ରାସ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ “ସଞ୍ଚୟ” ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨.୪୦ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କାରବାର କରୁଛି। ଯଦି ଏହା ୨.୨୫ ଲକ୍ଷ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡଲାରର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏହାକୁ ଅସ୍ଥିର ରଖିବ।

ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରୂପାରେ ନିବେଶ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। ନିବେଶକମାନେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ସ୍ତର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।

ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ, ସରକାର ଗଢିବେ ମମତା ନା…

କ’ଣ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ବି ମିଳେ…

ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ…

ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା: IPS ଅଜୟ ପାଲଙ୍କ…

