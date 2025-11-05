Silver and Gold Price: ଦୋକାନରେ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ଼; ରେକର୍ଡ ହାଇରୁ 10,700 ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ରୂପା ବି 33,500 କମିଲା

ରେକର୍ଡ ହାଇରୁ 10,700 ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ରୂପା ବି 33,500 କମିଲା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ବିବାହ ଋତୁ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତଥାପି, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବୁଲିଅନ୍ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,34,800 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋ 1,85,000 ଦାମ ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।

ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ 21 ହଜାର 480 ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ହଲମାର୍କ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ 11 ହଜାର 350 ରହିଛି ।

ରେକର୍ଡ ହାଇରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ

ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲାନ୍ ବଜାରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା 1200 ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପରେ ୧,୨୪,୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୂପା ମଧ୍ୟ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୫୧,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲିର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ସୁନା ଏହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚରୁ ୧୦,୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ଏହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚରୁ ୩୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

କାହିଁକି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି?

ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡଲାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ଚାହିଦାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ତଥାପି, ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

