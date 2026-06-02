ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି ସୀମା ବିବାଦ, ‘ରୋଟି-ବେଟି’ର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦୁଇ ଦେଶ କାହିଁକି ମୁହାଁମୁହିଁ?

ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମା ବିବାଦ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିବାଦ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା ପଛର କାରଣ କ’ଣ।

By Priyanka Das

India-Nepal Dispute : ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାୟତଃ ‘ରୋଟି-ବେଟି’ (ଖାଦ୍ୟ ଓ ବୈବାହିକ) ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତଥାପି, ଏହି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଏହି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହ ନେପାଳ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନରେ କହିବା ପରେ ଯେ, ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଜମି ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଆସୁଛି।

ସୀମା ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ

ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ବିବାଦର ମୂଳ ୧୮୧୬ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ‘ସୁଗୌଲି ଚୁକ୍ତି’ରେ ନିହିତ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କାଳୀ ନଦୀ (ଯାହାକୁ ମହାକାଳୀ ନଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ) କୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ହିଁ ଏହି ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି।

କାଳାପାନିଲିପୁଲେଖ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ କାଳାପାନି, ଲିପୁଲେଖ ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ। ଏହା ଭାରତ, ନେପାଳ ଏବଂ ଚୀନ୍‌ର ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସୀମା ସନ୍ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର କହିବା କଥା ଯେ, କାଳୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କାଳାପାନି ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନେପାଳ ଦାବି କରେ ଯେ ନଦୀଟି ଲିମ୍ପିଆଧୁରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ବୋଲି ମାନିଥାଏ।

୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଲିପୁଲେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ନେପାଳ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

ସୁସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳ ବିବାଦ

ଆଉ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ‘ସୁସ୍ତା’। ଏହା ବିହାର ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ସମୟକ୍ରମେ ନାରାୟଣୀ ନଦୀ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା କାରଣରୁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଗୌଲି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ମୂଳତଃ ତାହାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଗତିପଥ ବଦଳିବା ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବିକୁ ନେଇ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

କୈଳାସ ମାନସରୋବର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ଉତ୍ତେଜନା

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମାର୍ଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନେପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲା ଏବଂ କଥିତ ଭାବେ କୂଟନୈତିକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ନେପାଳର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତେବେ ନେପାଳର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏପରି ଯାତାୟାତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

