ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କେତେ ? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ
GK: ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର। ଏହାକୁ S$ ଲେଖାଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଭାରତରୁ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବେ , ତେବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି , ତେବେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିବେ । ହୋଟେଲ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ସହିତ , ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସିଙ୍ଗାପୁରର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର, ଯାହାକୁ S$ ଲେଖାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତେଣୁ , ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ୧୦ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେତେ ମୂଲ୍ୟର ହେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ , ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୮.୯୯ ଟଙ୍କା । ତେଣୁ , ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅଛି , ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୪୫.୩୧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ସହିତ ସମାନ ହେବ । ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ଡଲାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅର୍ଥନୀତି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ମୁଦ୍ରା ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ , ଯାହା ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରାକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଭାରତ ପରି, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ୨,୫,୧୦,୫୦,୧୦୦ ,୧,୦୦୦ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ 00 ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି। ୫,୧୦,୨୦,୫୦ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ୧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାରେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରବାର ପାଇଁ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତଥାପି, କିଛି ବଡ଼ ହୋଟେଲ , ଡ୍ୟୁଟି- ଫ୍ରି ଦୋକାନ ଏବଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ତଥାପି, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନରେ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସହିତ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ କାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ।