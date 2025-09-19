CHARIDHAM

ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କେତେ ? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ

GK: ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର। ଏହାକୁ S$ ଲେଖାଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଭାରତରୁ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବେ , ତେବେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି , ତେବେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିବେ । ହୋଟେଲ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ସହିତ , ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସିଙ୍ଗାପୁରର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର, ଯାହାକୁ S$ ଲେଖାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତେଣୁ , ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ୧୦ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେତେ ମୂଲ୍ୟର ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ , ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୮.୯୯ ଟଙ୍କା । ତେଣୁ , ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅଛି , ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୪୫.୩୧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ସହିତ ସମାନ ହେବ । ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ଡଲାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅର୍ଥନୀତି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ମୁଦ୍ରା ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ , ଯାହା ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରାକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନ୍ୟାଶନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍‌ର କଭର ପେଜ୍‌ରେ…

ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ? ତୁରନ୍ତ…

ଭାରତ ପରି, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ୨,୫,୧୦,୫୦,୧୦୦ ,୧,୦୦୦ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ 00 ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି। ୫,୧୦,୨୦,୫୦ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ୧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାରେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରବାର ପାଇଁ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତଥାପି, କିଛି ବଡ଼ ହୋଟେଲ , ଡ୍ୟୁଟି- ଫ୍ରି ଦୋକାନ ଏବଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ତଥାପି, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନରେ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସହିତ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ କାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ।

You might also like More from author
More Stories

ନ୍ୟାଶନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍‌ର କଭର ପେଜ୍‌ରେ…

ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ? ତୁରନ୍ତ…

କାହିଁକି iPhone 17 ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି…

Property Rights: ଯଦି ପିତା ୨ଟି ବିବାହ…

1 of 24,830