ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ, ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ- ‘ଏଠାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସିଷ୍ଟମ୍’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ନାମ ତଙ୍ଗରାଜୁ ସୁପୈୟା ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଗରୀକତା ସିଙ୍ଗାପୁର ଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରିଉଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ୪୬ ବର୍ଷୀୟ ତଙ୍ଗାରାଜୁ ସୁପୈୟା ୨୦୧୩ ସମୟରେ ଏକ କଏଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉସକାଇବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କଡ଼ା ଆଇନ୍ ରହିଛି । ଅଧିକାରିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

If a criminal justice system cannot safeguard and protect those at risk of execution despite credible claims of innocence, the system is broken beyond repair. This is why Tangaraju Suppiah (a man on death row in Singapore) doesn’t deserve to die: https://t.co/zMQ4owW4os pic.twitter.com/bUWYXhTUEc

— Richard Branson (@richardbranson) April 24, 2023