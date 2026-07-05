ଏକାଥରକେ କଟିଗଲା ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ! CEO ଆର. ଏସ. ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିଠା (ଡ୍ରାଫ୍ଟ) ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲ留 ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଚିଠା ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଆର. ଏସ. ଗୋପାଳନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ମେ ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୩.୩୩ କୋଟି ଭୋଟର ଥିଲେ। ତେବେ ମେ ୩୦ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କମି ୩.୧୩ କୋଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ତାଲିକାରେ ୧.୬୦ କୋଟି ପୁରୁଷ, ୧.୫୩ କୋଟି ମହିଳା ଏବଂ ୨,୭୭୫ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି।
ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮.୩2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ୧୦.୦୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ୧.୫୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୪,୦୦୦ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଫର୍ମ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମା କରିନଥିଲେ।
ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ନୂଆ ଚିଠା ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଏଲଓ (BLO) ଙ୍କ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ‘ECINET’ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ voters.eci.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆପତ୍ତି ଓ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ କିମ୍ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶେଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।