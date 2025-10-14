ଜବରଦସ୍ତି ଟେକି ଧମକେଇଲେ, ଆଉ ତା’ପରେ…. ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୀଡିତା, ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା

ଓଡିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ ।

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ଦୁର୍ଗାପୁର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଓଡିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।  ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍: ପୋଲିସ ଆଜି ଘଟଣାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି । ଗିରଫ ସମସ୍ତ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ହୋଇଥିଲା ସିନରିକ୍ରିଏସନ୍ । ସିନରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ।

ରାଜନୀତିରେ ଝଡ: ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜନୀତି ବୟାନ ବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଚଳନ୍ତା ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୧୫…

ମୁନୁଷପଦର୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା…

ଭଉଣୀ ସହାୟତାରେ ଗିରଫ: ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଫିକ୍ ଶେଖ୍ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରୋଜିନା ଶେଖ୍ ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋଜିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ଵାରା ପୁଅର ଏପରି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନପଡ଼େ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଅଣ୍ଡାଳ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ: ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୀଡିତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ଡରିକି ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ମୋତେ ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମୋ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ, ଯଦି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବି, ତେବେ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସି ମୋ ସହ ସେସବୁ କିଛି କରିବେ । ତା’ପରେ ସେମାନେ ମୋ ସହ…

 

You might also like More from author
More Stories

ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଚଳନ୍ତା ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୧୫…

ମୁନୁଷପଦର୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା…

ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଜନତାଙ୍କୁ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା…

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ,…

1 of 27,958