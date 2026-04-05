ଭଉଣୀ ସାଜିଲା ପିଶାଚୁଣି, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭାଇକୁ କଲା ହତ୍ୟା

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥିତ ଦୌରାଲା ସହରରେ ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରୂପ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହା ସାଧାରଣ ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ରଚାଯାଇଥିବା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା।
ମୃତ ଅଙ୍କିତ ଓରଫ ଦୌଲତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ପୱନ ଓରଫ ପୋଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କୁ କଡ଼ା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲକା ଏବଂ ପୱନ ଓରଫ ପୋଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖାସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଅଲକାକୁ ପୱନ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଅଙ୍କିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ସାଜିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅଲକା ଏବଂ ପୱନ ମିଶି ଅଙ୍କିତକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଅଲକା ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମଦରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ, ଅଙ୍କିତ ଏକୁଟିଆ ମଦ ପିଇବ ଏବଂ ମରିଯିବ। ତା’ପରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ମଦ ପିଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ରଫାଦଫା କରିଦିଆଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁକିଛି ହେଲାନାହିଁ। ଅଙ୍କିତ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ସ୍ପେଲର (କଳ) ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାବୁରାମ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ବସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇଦେଲେ। ବିଷ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ତିନିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ତିନିଜଣ ନିର୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଲକାର ବୟାନରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜକୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ତା’ର ବୟାନ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା’ର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଗଲା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ବେଳେ ପୱନ ଓରଫ ପୋଲିକୁ ଏବଂ ୭ଟା ବେଳେ ଅଲକାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଯେ, ବିଷ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଅଲକା କିମ୍ବା ପୱନ ଏହାକୁ କିପରି ପାଇଲେ? ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଲେ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍କିତ ମଦ ପିଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦୌରାଲା ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା।