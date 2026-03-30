୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହିବା ଧୂମପାନ ଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ! ଏହି ୮ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବ ବୁଢ଼ା
ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରା ପାଲଟିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ: ଆମର କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି।
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେବଳ ଚମ କୁଞ୍ଚନ ହେବା କିମ୍ବା ଧଳା କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘଟେ କୋଷୀୟ ସ୍ତରରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା:
ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା। ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ୧୩ଟି ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ମେଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ସ୍ଥୂଳତା କିମ୍ବା ଧୂମପାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ୬୦-୭୫ ମିନିଟ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏହି ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ଧୀର କରିଦିଏ ଏବଂ ଶରୀରର DNA ରେ ଟେଲୋମେରସ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ।
ନିଦ୍ରା ଅଭାବ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ନ୍ୟାସନାଲ ହାର୍ଟ, ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଶରୀର ନିଜକୁ ମରାମତି କରେ, ହରମୋନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଚର୍ମ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭ୍ୟାସ:
ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ କୁଞ୍ଚନ ଆରମ୍ଭକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ହୃଦୟ, ପାଚନ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଏବଂ କମ୍ ପାଣି ଗ୍ରହଣର ସମସ୍ୟା:
ଚତୁର୍ଥ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ନିଦ୍ରା ଚକ୍ରକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନୀଳ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଚର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଚର୍ମକୁ ନିର୍ଜୀବ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର କରିଦିଏ। ପାଣି ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଷଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଚିନି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର। ଅଧିକ ଚିନି ସେବନ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲାଇକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ଚର୍ମର ନମନୀୟତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଅକାଳରେ କୁଞ୍ଚନ ଦେଖାଦିଏ।
ସପ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ତାଲିମକୁ ଅବହେଳା କରିବା। ବୟସ ସହିତ ମାଂସପେଶୀର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରେ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ।
ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗକୁ ଅବହେଳା। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏକାକୀତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।