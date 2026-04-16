ଇରାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ପରେ ବିଗିଡ଼ିଲା ସ୍ଥିତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଧମକ ଦେଲା ଇରାନ

US-Iran war : ଆମେରିକା ଇରାନର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୌସେନା କଟକଣା (ବ୍ଲକେଡ୍) ଲାଗୁ କରିଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା (ପିସ ଟକ) ନିଷ୍କର୍ଷବିହୀନ ରହିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ୟୁଏସ୍ କୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ?
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୁଜତାବା ଖାମେନେଇଙ୍କ ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୁଧବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ।
ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ (IRGC) ର ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡର-ଇନ-ଚିଫ୍ ମୋହସେନ ରେଜାଇ ସରକାରୀ ଟିଭି ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, “ମିଷ୍ଟର ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ‘ପୋଲିସ ଅଫିସର’ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ’ଣ ତାଙ୍କର କାମ? ଏହା କ’ଣ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାର କାମ?” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କର (ୟୁଏସ୍) ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରଥମ ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ଵାରା ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି।”
ସିଜ୍ଫାୟାର ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ ରେଜାଇ?
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି (ସିଜ୍ଫାୟାର୍) ଚୁକ୍ତିର ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରେଜାଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଢ଼ାଇବା ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ।” ରେଜାଇଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି।
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପ୍ରେସ ସଚିବ କ’ଣ କହିଲେ?
ଅନ୍ୟପଟେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପ୍ରେସ ସଚିବ କାରୋଲିନ ଲିଭିଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସିଜ୍ଫାୟାର୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଏହି କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇରାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମୁଦ୍ରିକ କଟକଣା ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶର ଜାହାଜ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆରବ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ।”
‘ଇରାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ୟୁଏସ୍ର କଟକଣା ଜାରି’
ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗୁ କଟକଣା ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ ଲିଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ସେଠାରୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶର ଜାହାଜ ଉପରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆରବ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରର ସମସ୍ତ ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସେହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନାଭିଗେସନ୍ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଅଣ-ଇରାନୀ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।”
ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସେଣ୍ଟକମ ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।”