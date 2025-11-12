ଛି ପୋଲିସ ନାମରେ ଲଜ୍ୟା…ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ନେଇଗଲେ ପରିବାରର ୩ଜୀବନ, ପୋଲିସ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ…

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଶିବଗଙ୍ଗା: ତାମିଲନାଡୁର ଶିବଗଙ୍ଗାରେ ଏକ ପରିବାର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶିବଗଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ନିଜେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ପ୍ରସାଦ (୨୫), ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ (୨୦) ଏବଂ ପୁଅ ଅଶ୍ୱିନ (୨)।

ପରିବାରଟି ଅନଞ୍ଜିୟୁରରୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୋନାଇ ଐସ୍ୱରୀ (୨୫)ଙ୍କୁ ଆଣିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ସାକୁଡି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରାମନାଥପୁରମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପୋଲିସ ଗାଡି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।

ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶିବଗଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶିବ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନାଇ ଈଶ୍ୱରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତି। ଏହା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ ଜୀବନ ହାନି ଘଟେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାରେ, ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଏକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନିଜେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ।

 

