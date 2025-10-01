Breaking: କିଡନୀ ଫେଲରୁ 6 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, 2ଟି ଔଷଧକୁ ବ୍ୟାନ କଲେ DM
କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁୟର ହୋଇ ଛଅ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୟର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କଫ ସିରପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । 2ଟି ଔଷଧକୁ ବ୍ୟାନ କଲେ DM ।
ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁୟର ହୋଇ ଛଅ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୟର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୃତ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଡନୀ ବାୟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କଫ ସିରପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ।
କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପବନ ନାନ୍ଦୁରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗପୁରରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ମୃତ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଡନୀ ବାୟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ କିଡନୀ ଆଘାତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ ସିରପ୍” ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କ’ଣ କହିଲେ?
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କଫ ସିରପ୍, ପାରାସିଟାମଲ୍ ସିରପ୍, କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ସିରପ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଡାଇ ଇଥଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ଦିଗକୁ ସୂଚାଉଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ସଂକ୍ରମିତ ସିରପ୍ ଥାଇପାରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଡାଇ ଇଥଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ୍ କଣ୍ଚମିନେଶନ ଘଟିଥାଇପାରେ ଏବଂ କିଡନୀରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସନ୍ଦେହଜନକ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରଫିନାମାଇନ୍ ଯୁକ୍ତ କଫ ସିରପ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 15 ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ନାଗପୁରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ 15ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନାଗପୁରରେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ, ଭୋପାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ କଫ ସିରପ୍, Coldrif और Nextro-DS ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ଉଭୟ କଫ ସିରପ୍ ନିଷେଧ
ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ମନୀଷ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋପାଳରେ ଉଭୟ କଫ ସିରପ୍ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ କଫ ସିରପ୍ ଲେଖି ନଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ICMR ଏବଂ ନାଗପୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ମହାମାରୀ ନାହିଁ।
“ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ FDA-ଅନୁମୋଦିତ ଲାବ୍ରୁ ଔଷଧ ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷା ସମେତ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।