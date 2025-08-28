ରାସ୍ତାରେ ବସର ହେଲା ବ୍ରେକ ଫେଲ୍, ଅଟୋକୁ ଯାଇ ପିଟି ହେବାରୁ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ-କେରଳ ସୀମାନ୍ତ ତାଲାପାଡିରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷର ବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
କାସରଗୋଡ଼ରୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (KSRTC) ବସ୍ର ବ୍ରେକ୍ ହଠାତ୍ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ବସ୍ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ- ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ତାଙ୍କ ମାଆ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମଞ୍ଜେଶ୍ୱରମର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
6 people, including 3 women & a 10-yr-old girl, were killed after a KSRTC bus travelling from Kasaragod to Mangaluru crashed into a bus waiting area at Talapady on Kerala-Karnataka border around 1:45 pm.
According to sources, brakes of bus, failed causing this horrific accident. pic.twitter.com/5Ga6A50zmh
