ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟୋକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ବସ; ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜୀବନ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଆ ସିଂହବାହିନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଲା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ୬ ଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଅଫେରା ପଥରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ୪ ଜଣ। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ୨ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି।
ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ୧୦ ଜଣ ଏକ ଅଟୋରେ ମାଆ ସିଂହବାହିନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଲଡ଼କାପଲ୍ଲୀ ଛକ ନିକଟରେ ଯମ ଦୂତ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବସ୍ଟି ଦୃୃତ ଗତିରେ ଆସି ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଟୋରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋଦଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗ ଜନକ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଳକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। କୋଦଳା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବସ ଚାଳକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏତେବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା?
ଗଞ୍ଜାମରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।