ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ କ’ଣ କରିବେ,ଜାଣନ୍ତୁ …
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆହୁରି ଛଅଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଛଅଟି ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି କାରଣ ସରକାର ଭାରତରେ ଏପରି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ।
ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଛଅଟି PSU ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, NPA ହ୍ରାସ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ୍ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ।
୧୯୯୩ ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି। ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାର ରଣନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରମୁଖ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଖିଲେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୭ ରେ SBI ଏହାର ଛଅଟି ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବିକାନେର ଆଣ୍ଡ ଜୟପୁର, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପଟିୱାଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହୀଶୁର, state bank of travancore ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଏହା SBIକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ପ୍ରଥମେ ସରକାରରେ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବାର ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୯ରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ବିଜୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦେଶର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ରେ, ପିଏନବି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ, କର୍ଣ୍ଣାଟକସ୍ଥିତ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା।
ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଶ୍ରଣ କାହାର ହେବ: ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମିଶ୍ରଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରୀ ବିବରଣୀ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୨ ରୁ ଛଅରୁ ସାତଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ମଜବୁତ କରିବ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବିଶେଷକରି ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ।