‘ଚନ୍ଦା ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି’… କେତନ ଲଗାଉଥିଲା ଓ୍ୱିଗ୍, ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ସିୟା, ତେଣୁ ରଚିଲା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର!
କେତନ ଚନ୍ଦା ଥିବାରୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ସିୟା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଘଟିଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋହାଗଡ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଲ୍ଡର ବିଶାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗେତର ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସିୟା କେତନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଲୋହାଗଡ ଦୁର୍ଗ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଏକ ଘାଟିରେ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏବେ, ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି: କେତନ ଚନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ୱିଗ୍ ଲଗାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସିଆ ଜଣେ ଚନ୍ଦା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, ଯାହା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା:
ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିୟା ପୂର୍ବରୁ ଲୋହାଗଡ଼ରେ କେତନକୁ ଏକ ଘାଟିରେ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଗଛ ଧରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିଲା।
ୱିଗ୍ ଏବଂ ଚନ୍ଦାପଣକୁ ନେଇ ନାରାଜ ଥିଲା ସିୟା:
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସିୟା ଗୋୟଲ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଚୁଟି ଏବଂ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ହେଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଦାବିର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ସହ ରଚିଲା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସିୟା ଗୋୟଲ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଦୁହେଁ କେତନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏକ କାଫେରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସିୟା ଏବଂ ଚେତନ କାଫେରେ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଫୁଟେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମାମଲାର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା:
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଘଟଣାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସିୟାଙ୍କ ବୟାନରେ ସମାନ ବିରୋଧାଭାସ ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେତନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ସିୟାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସନ୍ଦେହଜନକ ମନେ ହେଉଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଯାହା କଥିତ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା।
କେତନଙ୍କ ବାପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ:
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କେତନଙ୍କ ବାପା ଶିଳ୍ପପତି ବିଶାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବୀସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ସେ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ କଠୋର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ନିରନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଏହାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଖିଛି।