ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇସାରା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖାଇଲେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି!
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ (ଅଶ୍ଳୀଳ ଇସାରା କରି) ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୁଣେ:ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍କେତ ବା ଇସାରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ସିୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିୟା ଘର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିୟାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ପୁଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କୁ ପୁଣେର ଲୁଲ୍ଲା ନଗର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସହିତ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ବାହାରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ନେବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସିୟା ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଟି-ଶର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍କାର୍ଫରେ ନିଜ ମୁହଁ ଢାଙ୍କିଥିଲେ। ବାହାରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କୁ ପୁଣେର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ ନିଜ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ତଳକୁ କେମିତି ଠେଲିଦେବେ, ସେ ନେଇ ସିୟା ଓ ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିୟା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମେ ମାସରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରଉଛି।
ମାମଲାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ପୁଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ (ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା) କରିବା ପାଇଁ ୱାଡଗାଓଁ ମାଭଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିଛି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବେଳେ ମଣିଷର ରକ୍ତଚାପ, ନାଡ଼ିର ଗତି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଝାଳ ବାହାରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହମତି ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ସରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁଣେର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିୟାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସେହି ପୋଷାକ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଜୁନ୍ ୧୮ (କେତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ) ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରଖା ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ରିଅଲଟର (ଜମିବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ) କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେତନ ଏବଂ ସିୟାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ସିୟା ଓ ଚେତନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜୁଲାଇ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ମୁତାବକ, ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ କେତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ।
ତଦନ୍ତର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ପୁଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ‘କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ’ (ଅପରାଧର ପୁନରାବୃତ୍ତି) କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଘଟଣାର କ୍ରମକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଏକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିୟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଡମି (କୃତ୍ରିମ ପୁତଳା)କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପିତା ବିଶାଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ସିୟାଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ନିକଟତରତାକୁ ନେଇ କେତନ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ସିୟା ସବୁବେଳେ କେତନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ଚେତନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ଟ୍ରିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିୟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବାତିଲ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ।