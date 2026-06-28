କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା

ସେଦିନ କେମିତି କ’ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଣେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

By Shiv Sankar Singh

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ପୁଣେର ଜଣେ ରିଅଲଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ (ରିଅଲ୍‌ଟର) କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ୍‌ଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭାବିପତ୍ନୀ (ଫିଆନ୍ସେ) ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରବିବାର ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ନେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୁନଃ ଦୃଶ୍ୟାୟନ (କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ) କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏବଂ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସେଦିନ କେତନଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ସିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ‘ପ୍ରେମିକ’ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ (୨୨) ମିଶି ଦୁର୍ଗ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ପୁଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସିୟାଙ୍କୁ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଏବଂ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ମିଶି କେତନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚେତନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ନିଆଯିବ।” ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପୁନଃ ଦୃଶ୍ୟାୟନ ସମୟରେ, କେତନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ କେମିତି ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା, ସେ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଦାବିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସିୟା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେତନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପରିବାରର ବଦନାମ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ସେ କେତନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେତନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏହି ମାମଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯୋଜନା କିପରି ହୋଇଥିଲା, ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧି କିପରି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗତିବିଧି (ମୋବାଇଲ୍/ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରେକର୍ଡ) ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ,…

ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଶେଖ…

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ନିଖୋଜ’ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ…

କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ

1 of 29,844