କେତନଙ୍କଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇ ପ୍ରେମିକ ଚେତନକୁ ଦେଇଥିଲା ସିୟା, ତା’ପରେ ରଚିଥିଲା ହତ୍ୟାର ଭୟାନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
କେତନଙ୍କ ଭାବିପତ୍ନୀ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ସିୟା ଗୋୟଲ ବାହାଘର କିଣାକିଣି କରିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ...
ପୁଣେ : ପୁଣେର ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ରିୟଲଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେବଳ କେତନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବରଂ ହତ୍ୟା ପରେ ଦୁହେଁ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୂରା ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେତନଙ୍କ ଭାବିପତ୍ନୀ ୨୦ ବର୍ଷର ସିୟା ଗୋୟଲ ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବା ବାହାନାରେ କେତନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବାହାଘର ସାମଗ୍ରୀ ନକିଣି, ସିୟା ସବୁ ଟଙ୍କା ନିଜ ୨ ବର୍ଷର ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଚେତନ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଚେତନଙ୍କ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ତାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ ଅତିକମରେ ୩ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ସିୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ କେତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିୟା ୩ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବାହା ହେବେନାହିଁ, ଯେମିତି କାହା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନହେବ। ଚେତନ ପଇସାବାଲା ହେବା ପରେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ପୁରୁଣା ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତେ।
ଗତ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇସାରା (ସିଗନାଲ୍) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ, ସିୟା ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧିବା ବାହାନାରେ ତଳେ ବସିବାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଚେତନ କେତନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହି ଇସାରା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତି କେତନ ତଳକୁ ଖସିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସିୟାଙ୍କୁ ଧରି ନପାରନ୍ତି।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ର ସିସିଟିଭି ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେତନ କାର୍ ବଦଳରେ ସ୍କୁଟର ଚଲାଇ ପୁଣେରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେହି ସ୍କୁଟରକୁ ଜବତ କରିଛି। ହତ୍ୟାର ୩୪ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିୟା ଲୁଚିକି ଚେତନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପୂରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୧୪ରେ ମଧ୍ୟ କେତନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କେତନ ଏକ ଗଛ ବୁଦାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ।