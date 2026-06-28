କେତନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ… ଚେତନ ସହ ଅଛି ସିୟା ଭାଇର ବଡ଼ କନେକ୍ସନ, ୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଖୁଲାସା

କେତନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣେର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁରାକ ପାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋଏଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସାହିଲ ଗୋଏଲଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇନଥିଲା; ବରଂ ସିୟାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ସାହିଲ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିୟା ଗୋଏଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସାହିଲ ଗୋଏଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ଉଭୟ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବକୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍…

କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ…

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସାହିଲ ଏବଂ ଚେତନ ଏକ କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସିୟା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚେତନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

୨୦୨୫ ଦୀପାବଳିଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା:

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଦୁହେଁ କେବଳ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ହେଲେ, ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ୨୦୨୫ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।

କଲ୍ ବିବରଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା:

ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ, ସିୟା ଏବଂ ଚେତନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୦୦୪ ଥର ଫୋନ୍ କଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଅବଧି ୨୩୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲେ।

ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା:

ଏହି ସମୟରେ, ପୁଣେର ବିଲଡର କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ସିଆଙ୍କ ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।

ସିଆଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ବି ଏହି ଗଠବନ୍ଧନକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ; ନଚେତ୍, ସେମାନେ ବିବାହ ବାତିଲ କରିଥାନ୍ତେ। ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ୨,୦୦୪ କଲର ଡିଲିଟ ହୋଇଥିବା ଚାଟ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡିବ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ​​କି ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବକୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍…

କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ…

ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଫାଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍, ରୋଷେଇ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ…

1 of 18,601