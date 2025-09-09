YOUTUBEରେ ଶେଷ କଥା, ପରେ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଟିଦେଲା ବେକ, ଆଖିରେ ଲୁହ ରଖିବନି ଭିଡିଓ
ମୁଁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓ କଲେ। ୬ ମିନିଟ୍ ୩୨ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ କହିଲେ। ପରେ ବାପା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୁଅ କାଟି ଦେଲା ବେକ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହଲଦ୍ୱାନୀରେ।
ଏଠାରେ ଜଣେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୁରୀରେ ନିଜ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସଜଲ ଜୋଶୀ।
ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୬.୩୨ ମିନିଟର ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏହି ଭୟଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସଜଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ, କାନାଡାରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।
ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସଜଲ ଏକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ତୁରନ୍ତ ସଜଲଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ହାତରେ ଛୁରୀ ଅଛି।
ସେ ଛୁରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଜଲ ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା।ବାପା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସଜଲଙ୍କ ବାପା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ସଜଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମମି-ପାପା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖିତ। ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ତୁମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହାର ମାନିଛି।
ଲୋକମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି। ମୁଁ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ି ଥକି ଯାଇଛି।
ସଜଲ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଜୀବନରୁ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ
ସଜଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ସୂଚନାପ୍ରଦ।
କିନ୍ତୁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବା ପରେ, ସଜଲ ନିଜକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ସଜଲ କହିଛନ୍ତି- ମୁଁ ଲଗାତାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି।
ଔଷଧ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା।
ସଜଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି- ମୋ ବାପା, ମା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରେମୀ ଥିଲି। ମୋ ବାପା, ମା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ।
ମୁଁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ
ଭିଡିଓରେ ସଜଲ କହିଥିଲେ- ମୋତେ ଏମବିଏ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତେଣୁ ମୋ ବାପା, ମା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁକିଛିରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ମୋଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ତାହା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ।
ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି।