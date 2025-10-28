ବଡ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଳି ଗଲେ ୧୦ ଜଣ! ଚାରିଆଡେ ଧୁଆଁ ଧୁଆଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଝି ଆକାଶରେ ଫାଟିଲା ବିମାନ । ବଡ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଧୁଆଁମୟ । କେନିଆରେ ଘଟିଛି ଏହି ବଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । କେନିଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୱାଲେରେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାବେଳେ ବିମାନରେ ଥିବା ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ କେନିଆର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାସାଇ ମାରା ଜାତୀୟ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଡିଆନି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ପାହାଡିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି: ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। କେନିଆ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଅଥରିଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନରେ ୧୨ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ବିମାନରେ ନିଆଁ: ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ଭରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେବଳ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏକ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ।
ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ: ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ମୋମ୍ବାସା ଏୟାର ସଫାରିର କହିବା ଅନୁସାରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ମାସାଇ ମାରା ଜାତୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଞ୍ଜାନିଆର ସେରେଙ୍ଗେଟିରୁ ବାର୍ଷିକ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ।
ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ: କେନିଆ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲୁଅର୍, ପାଣିପାଗ କିମ୍ବା ପାଇଲଟ୍ ତ୍ରୁଟି ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। କ୍ୱାଲେ କାଉଣ୍ଟି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।”