ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ନା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍… ଦୁହେଁ କିପରି କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କେଉଁଟି ସବୁଠୁ ଭଲ
ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ, ଉନ୍ନତ ଅନୁଭବ ଦେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭଲ ପସନ୍ଦ ହେବ।
ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ କ’ଣ:
ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ହେଉଛି ଏକ LED ବଲ୍ବ ଯାହାକୁ ୱାଇ-ଫାଇ କିମ୍ବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସା ଭଳି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଟାଇମର୍ ସେଟିଂସ୍ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରୁମରେ ଆଲୋକକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ଏକ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ କିପରି କାମ କରେ:
ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱିଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଫ୍ୟାନ୍, ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍, ଗିଜର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କରିପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନେକ ଡିଭାଇସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ।
ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି:
ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ କେବଳ ଆପଣ କିଣିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଲ୍ବକୁ “ସ୍ମାର୍ଟ” କରିଥାଏ; ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକାଧିକ ବଲ୍ବ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ କିଣିବାକୁ ପଡିବ।
ବିପରୀତରେ, ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍କିଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ୱିଚ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବଲ୍ବ କିମ୍ବା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ, ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କେଉଁଟି ଭଲ:
ଯଦି ଆପଣ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ସ୍ମାର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପସନ୍ଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ସେଟଅପ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।