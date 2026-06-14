ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ Vs ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍, କେଉଁଟି କିଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା
ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ Vs ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍। ସ୍ମାର୍ଟ ଘର ପାଇଁ କେଉଁଟି ବେଷ୍ଟ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଘରର ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍, ଏସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: କେଉଁଟି ‘ସ୍ମାର୍ଟ’ ଏବଂ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ କ’ଣ:
ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏକ ପାୱାର ସକେଟ୍ ସହିତ ପ୍ଲଗ୍ ହୁଏ। ଏହା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣକୁ ଏଥିରେ ପ୍ଲଗ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗିଜର, ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, କଫି ମେକର, କିମ୍ବା ଟିଭିକୁ ଦୂରରୁ ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ କ’ଣ:
ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱିଚ୍କୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହା ଘରର ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ।
ଏହାକୁ Wi-Fi କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ହେଲେ, ଏହାର ସଂସ୍ଥାପନ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଟିଳ, ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟରେ କିଏ ଆଗରେ:
କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ ନାହିଁ; ପ୍ରକୃତ ସଞ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାଏ।
ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଶକ୍ତି ମନିଟରିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକରଣ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି-ଉପଭୋଗକାରୀ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଧିକ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ସ୍ମାର୍ଟନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଭଲ:
ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କିଛି ଉପକରଣକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ଏକ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଘରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁଇଚ୍ ଏକ ଉନ୍ନତ ସମାଧାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ଏହା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
କିଏ ଏହାକୁ କିଣିବା ଉଚିତ:
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୀମିତ ବଜେଟରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଘର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ମାର୍ଟ ଘର ସେଟଅପ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।