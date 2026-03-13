ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ବି ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି କି? ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ; ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହଙ୍ଗା ମଡେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 100% ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବ୍ୟାଟେରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଆହତ ହେବା ଘଟଣା ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫୋନ ବ୍ୟାଟେରୀ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ନାହିଁ; ବରଂ, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଖାଯାଏ।
ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ ବ୍ଯବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଫୋନ ବ୍ଯାଟେରୀ ହଠାତ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜରୁ କାଢି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ଯବହାର ନ କରି ସେହିଭଲି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।
ବ୍ଯାଟେରୀ ଫୁଲିଲେ କଣ କରିବେ: ଯଦି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଜମା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ଯାଟେରୀ ଏମିତି ଫୁଲିଯାଏ ଯେ ଫୋନର ପଛ ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ପ୍ରାୟତଃ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ କିଛି ଖରାପ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତେବେ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଏହି ଗନ୍ଧ ଏହିପରି ଜାରି ରହେ ଏବଂ ଦୂର ନ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇବା ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଭଲ କାମ।