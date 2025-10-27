ମିନିଟରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କାମ କରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ?

କିଛି ମିନିଟରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ?

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ଏକ ଛୋଟ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମୟ ବଦଳିଯାଇଛି। ଏକ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କିପରି ଏକ ଫୋନ୍ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ? ଆଜି, ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ କିପରି କାମ କରେ?

ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏକ ପାୱାର ପ୍ଲଗରେ ଲଗାନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି (ୱାଟ୍) କରେଣ୍ଟ (ଆମ୍ପିୟର୍) ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ କେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହା ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆୟନ୍ସ ନକାରାତ୍ମକ ଟର୍ମିନାଲରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଟର୍ମିନାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍) ଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଓଭର ଚାର୍ଜିଂରୁ ରୋକେ ।

ଦ୍ରୁତ ବା ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ କିପରି ଭିନ୍ନ?

ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତିରେ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପାୱାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ । ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଆଡାପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ 2-4.2 ଭୋଲ୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ କମ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ଥାଏ। ତୁଳନାରେ, ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଆଡାପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ 5V-12V ରେଞ୍ଜରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକର ପିକ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ କାପାସିଟି ଅଧିକ ଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସର୍କିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦ୍ବାରା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଡ୍ୟାମେଜ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ।

