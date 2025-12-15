ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢ଼ିପାରେ କାର୍, ଟିଭି, ଫୋନ ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଲ୍ୟ, କାମ ଦେବନି ସରକାରଙ୍କ GST ସଂସ୍କାର
Price Hike 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର GST ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ । GST ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । GST ସଂସ୍କାର ଟିଭି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ସରକାର ୩୨ ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ଟିଭି ଉପରେ GST ହାର ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ତଥାପି, AI ଏବେ GST ହାର ହ୍ରାସକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଟିଭି କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଟେଲିଭିଜନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମୂଲ୍ୟ ୪ ରୁ ୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟରେ ତିନିରୁ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଗୁଁ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ହାୟର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ.ଏସ. ସତୀଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, AI ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସର ଘୋର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଚାହିଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବେ । କେବଳ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କାର କ୍ରମାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଡଲାରରେ ୯୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟ: LED ଟିଭିରେ ଥିବା କେବଳ ୩୦% ଉପାଦାନ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ବାକି ଖୋଲା ସେଲ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ, ମଦରବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟଙ୍କାର ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଏହି ସମୟରେ, AI ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ, ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶେଷକରି, ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ମେମୋରୀର ଚାହିଦାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସୀମିତ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ, ମୂଲ୍ୟରେ ବିପୁଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହେ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ୨-୩% ନୁହେଁ ବରଂ ୧୦% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ କାର ଏବଂ ଫୋନ: AI ବୁମ୍ ଯୋଗୁଁ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସ ହେଉଛି AIର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, AIରେ ହାଇ-ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ମେମୋରୀ (HBM) ଭଳି ଉନ୍ନତ ମେମୋରୀର ଚାହିଦା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। AI ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଚିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ LED ଟିଭି, କାର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଭଳି ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଚାହିଦା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀରୁ ୭-୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।