୧୦ ଛକା, ୬ ଚୌକା.. ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଇଶାନ କିଷାନ, ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖେଇଲେ ଜଲୱା
Ishan Kishan: ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଇଶାନ କିଷାନ ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୦୬.୧୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବିରାଟ ସିଂହଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ହରିୟାଣା ଅଧିନାୟକ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଓପନର ବିରାଟ ସିଂହଙ୍କୁ ୨ ରନ ଦେଇ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୭ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା। ୧୫ତମ ଓଭରରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସୁମିତ କୁମାର ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଇଶାନ କିଷାନ ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ: ଇଶାନ କିଶାନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ। ସେ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ମାତ୍ର ୨୪ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ୧୪ତମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରେ ସେ ଏକ ଛକା ମାରି ୯୪ ରନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ୧୦୧ ରନ୍ର ଇନିଂସରେ ୧୦ଟି ଛକା ଏବଂ ୬ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ମାତ୍ର ୪୯ ବଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶାନ ମଧ୍ୟ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ୫୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୦ ଇନିଂସରେ ୫୧୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୧୧୩ ରନ୍। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୬୨ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।