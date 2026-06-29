ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ
‘ଜଗନ୍ନାଥ: ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ୍’ ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ୭୫ଟି କାଳଜୟୀ କାହାଣୀର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଭାରତର ସବୁଠୁ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରୁ ପ୍ରେରିତ ୭୫ଟି କାହାଣୀର ଏହି ସଂକଳନଟି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ପବ୍ଲିଶର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।
ଉକ୍ତ ସଂକଳନଟି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖିକା ସ୍ମିତା ଦାସ ଜୈନ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ‘ଜଗନ୍ନାଥ: ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ୍’ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ର, ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ, ଲୋକକଥା, ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମୌଖିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱର ନାଥ ଭାବେ ପୂଜିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କାହାଣୀ ସଂକଳନ ଜଙ୍ଗଲ, ମନ୍ଦିର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା, ଦୈବୀ କୃପା, ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ବନ୍ଧନ, ପବିତ୍ର ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତିର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପାଠକମାନେ ରାଜା, ସାଧୁ, କବି, ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ।
“ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଶା, ଆସ୍ଥା, ପ୍ରେମ, ନମ୍ରତା, କ୍ଷତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣାପଣିଆ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି ସହ କଥା କହିଥାଏ,” ବୋଲି ସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି ।
ଛଅଟି ବିଷୟଭିତିକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାର ଉତ୍ପତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ରୂପର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମହତ୍ୱ, ଦିବ୍ୟ ଭାଇଭଉଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି, ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ସଂକଳନ ନୁହେଁ, ‘ଜଗନ୍ନାଥ: ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ୍’ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଦୂରବର୍ତୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ । ଏହି ପୁସ୍ତକ ବର୍ତମାନ ଆମାଜନ୍ରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।