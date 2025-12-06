ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବା ଲୋକ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଜୁସ୍, କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସ୍
ଏହି ଜୁସ୍ ଫୁସଫୁସ ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର, ଯାହା ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ।
ଧୂମପାନ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେପରିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ମଳିନ ଚର୍ମ, ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୋଗ।
ଧୂମପାନ ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଫୁସଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମଣିଷ ଶରୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ଏବଂ ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ରୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବନ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଯାଏ।
ଧୂମପାନ ଛାଡିବା ପରେ ଫୁସଫୁସକୁ କିପରି ସଫା କରିବେ:
ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଧୂମପାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଖୁ ରସ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ସଫା କରିବାରେ, ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ଆଖୁ ରସର ପ୍ରଭାବ:
ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧୂମପାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଖୁ ରସ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧୂମପାନ ଛାଡିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ, ଏବଂ ଆଖୁ ରସ ଭଳି ଘରୋଇ ଉପଚାର କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ।
ଫୁସଫୁସରୁ ମଇଳା ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଆଖୁ ରସ ଫୁସଫୁସରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ମଇଳା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଏହା ଫୁସଫୁସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁସଫୁସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଧୂମପାନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଆଖୁ ରସ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ପାନୀୟ। ଧୂମପାନକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଷ୍କ ପାଟି, ଗଳା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଖୁ ରସ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଜଳାପୋଡ଼ାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ଫୁସଫୁସର ପ୍ରଦାହ କମାଇବାରେ ସହାୟକ:
ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମପାନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫୁସଫୁସର ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆଖୁ ରସରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଦାହ-ରୋଧୀ ଗୁଣ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ପ୍ରଦାହ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା:
ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମପାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆଖୁ ରସରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍, ଲୁହା ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ।
କଫ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଧୂମପାନ ଶରୀରରେ କଫ ଜମା କରିଥାଏ, ଯାହା ଗଳାରେ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଏହାସହ କାଶ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଖୁ ରସ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି କଫକୁ ପତଳା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।