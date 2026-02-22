ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ, ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବେ ଚନ୍ଦା, ଏବେଠୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ
Smoking for Hair Loss: କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆଜିକାଲି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଗଲାଣି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କେଶ ଝଡୁଛି । ଏପରିକି କେଶ ଝଡିବାର ମାତ୍ରା ଚନ୍ଦାପଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଗଲାଣି । ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକାଳୀନ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭ୍ୟାସ କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଅକାଳ ଧଳା ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ କେବଳ ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ହୃଦୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କେଶ ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଧୂମପାନ କେଶକୁ କିପରି କ୍ଷତି କରେ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଗାରେଟ୍ରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ କେଶର ମୂଳକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ୨୦-୩୫ ବର୍ଷର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧୁମ୍ରପାନକାରୀ ଓ ଅଣଧୁମ୍ରପାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗଞ୍ଜାପଣ (Androgenetic Alopecia) ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ୫୦୦ ଧୁମ୍ରପାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୨୫ ଜଣଙ୍କର କିଛିନା କିଛି ସ୍ତରରେ କେଶ ଝଡ଼ୁଛି । ତୁଳନାରେ ୫୦୦ ଅଣଧୁମ୍ରପାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ୨୦୦ ଜଣଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଥିଲା।
ହାମିଲ୍ଟନ-ନରୱୁଡ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଡ୍ ୩ରେ ହେୟାରଲାଇନ୍ ପଛକୁ ସରିଯାଏ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ୪ରେ ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚନ୍ଦାପଣ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ୪୭% ଧୁମ୍ରପାନକାରୀ ଗ୍ରେଡ୍ ୩ ଓ ୨୪% ଗ୍ରେଡ୍ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ୁଛି
ଧୁମ୍ରପାନ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାର ଫଳରେ ଫ୍ରି ର୍ୟାଡିକାଲ୍ ବଢ଼ି ଯାଇ କୋଷର ଡିଏନଏକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯଦି କେଶର ମୂଳ କୋଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।
ଏହା ସହିତ ଧୁମ୍ରପାନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଦେଏ। ରକ୍ତନାଳୀରେ ପ୍ଲାକ୍ ଜମିଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଚର୍ମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ପୋଷକ ଉପାଦାନ ପହଞ୍ଚିପାରେନାହିଁ। ଫଳରେ କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓ ଝରିପଡ଼େ।
ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦାପଣର ସମସ୍ୟା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୁମ୍ରପାନ ହର୍ମୋନ୍ ସମତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଓ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ଚକ୍ରକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇପାରେ। ଏହାର ଫଳରେ ଅକାଳରେ କେଶ ପତଳା ହେବା ଓ ଚନ୍ଦାପଣର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ଧୁମ୍ରପାନ କେବଳ ଫୁସଫୁସ ଓ ହୃଦୟକୁ ନୁହେଁ, କେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି କରିପାରେ। କେଶ ଝଡ଼ିବା ରୋକିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅପଣାଇବା ସହିତ ଧୁମ୍ରପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।